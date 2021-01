Hvězda dokumentu V síti je pansexuálka. S manželem a další ženou žije v polyamorním vztahu

Tereza Těžká Foto: Super.cz/Profimedia.cz a Instagram T. Těžké

Mladá herečka, která je za svůj výkon v dokumentu o internetových predátorech nominovaná na Českého lva, vytušila, že by kolem jejího soukromí mohla vyvstat mezi lidmi spousta otázek, takže se rozhodla na ně rovnou odpovědět v internetovém streamu a uvést věci na pravou míru.

„Panuje kolem polyamorie spousta mýtů, třeba jakože spím úplně s každým, že jsem promiskuitní nebo že zahýbám svému manželovi a jsem mu nevěrná, ale tak to vůbec není,“ vysvětluje Tereza.

Režisér Vít Klusák o dokumentu V síti, který od premiéry láme rekordy ve sledovanosti.

Super.cz

„Je to forma nemonogamního vztahu. Je to životní styl, touha nebo způsob vztahů, kdy chce člověk žít v několika vztazích s informovaným souhlasem všech zúčastněných. Existuje několik forem polyamorie a polyvztahů, jsou třeba tři lidi, kteří žijí pohromadě, nebo dva páry žijící pohromadě,“ říká dál. Nyní prožívá vztah s manželem a partnerkou Áňou, to ale nejsou jediní lidé, ke kterým chová city.

„Žiju v pavučině vztahů, mám tři pevné vztahy, navzájem se všichni známe a po dlouhé době se cítím strašně spokojená,“ přiznává herečka, které trvalo poměrně dlouho, než našla pojmenování pro to, v jakých vztazích se cítí opravdu šťastná.

„Nerozuměla jsem společenským dogmatům, co se lásky týče, nevyřčeným zákazům a pravidlům, že když má člověk vztah, musí být jen s tím jedním člověkem a pomalu nemůže jít na skleničku nebo na rande s někým jiným. Bralo mi to svobodu. Hodně jsem řešila s Honzou, že nerozumím tomu, jak to mám, a dospěli jsme k tomu, že to takhle máme, a souhlasíme s tím oba dva,“ dodává.

Že dokáže chovat city k mužům i ženám, zjistila už během dospívání. „Nerozeznávala jsem rozdíl mezi mužem a ženou, a když jsem začala randit nebo se zamilovala, bylo mi vlastně úplně jedno, kdo ta osoba je. Záleželo mi na tom, jakou má ten člověk duši. Zpětně jsem zjistila, že jsem pansexuálka, takže to není klasická bisexualita,“ objasňuje Tereza. Stejně tak vysvětlila, že polyamorie je mylně zaměňovaná za polygamii, která se pro ni samotnou nepojí s ničím hezkým.

V polyamorním vztahu jsou s manželem Honzou spokojení. „Přišli jsme na to, že nám vlastně nevadí, když nám to, co v našem vztahu postrádáme, dává někdo jiný. Já třeba nerada plavu a Honza si našel blízkou osobu, která s ním chodí plavat, mají se moc rádi a mně to vlastně přijde úplně skvělé, protože já mu tohle nikdy dát nemůžu,“ uzavírá Tereza Těžká. ■