Přišlo vám neslušné video s nejznámějším zápasníkem MMA? Karlos Vémola nám řekl, jaké míry neseděly

Karlos Vémola Super.cz

"Tohle video jsem zaregistroval a bohužel před tím vyběhlo jiné, kde jsem byl s nějakými třemi slečnami, to se stane. Tohle video se nijak nerozebíralo, je celkem jasně vidět, že je to fejk. Ten člověk nemá tetování na rukou, má hodinky, které jsem nikdy neměl. Frajer vypadá, jako že nikdy v životě necvičil. K tomu tělu je obrovská hlava, a ne že bych se chtěl chlubit, ale v určitých partiích mě zvětšili a v určitých zmenšili," řekl Super.cz.

"Nevím, kdo tohle dělá a vymýšlí. Mně je to úplně jedno, ale Lelu to pohoršuje, takže jsme s advokátní kanceláří podali trestní oznámení na neznámého pachatele a řešíme to. Taky se založila nějaká instagramová stránka, kde mě a Lelu zesměšňují. I na tu je trestní oznámení v procesu," prozradil.

Jisté podezření samozřejmě Karlos má. "Pravděpodobně to bude nějaká zhrzená žena z minulosti. Lidí, co mě nemá rádo, to se bavíme o půlce republiky. Říkám, že nejvíc to ubližuje Lele, což mě mrzí. Já to tak neřeším, protože je pár lidí, co mě miluje, hodně, co mě nenávidí, ale respektují mě úplně všichni, a to je pro mě důležité," uzavřel. ■