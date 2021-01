Hvězda Ulice a Vyprávěj dostala nečekaný dárek ke čtyřicátinám: Její knihy, která neměla ani křest, se prodalo 10 tisíc výtisků

Jana Bernášková napsala knihu, o které nikdo nevěděl, ale přesto se náklad vyprodal. Super.cz

"Moje knížka Jak přežít svého muže vyšla 21. října a hned den poté se zavřely všechny obchody včetně knihkupectví. Plakala jsem, byla jsem vyřízená a myslela si, že si celý ten náklad budu muset koupit sama. Otevřelo se jenom na čtrnáct dní před Vánoci," řekla Super.cz.

Přesto se ale kniha téměř vyprodala. "Mám pocit, že se stal malý zázrak. Ženy si to mezi sebou rozšuškaly, i když o té knížce nemohl nikdo pořádně vědět. K dnešnímu dni je náklad deset tisíc výtisků pryč a museli jsme udělat dotisk. Tím bych chtěla poděkovat všem nakupujícím, že podpořili knihkupectví i mě. Díky tomu se strašně rychle natočila i audiokniha, kterou jsem sama namluvila," dostala herečka a nyní i spisovatelka od čtenářek vlastně předčasný dárek ke svým únorovým čtyřicátinám.

A o čem vlastně knížka je? "Je to ženská knížka, taková oddechovka, nechybí tam ani milostné scény, to mají čtenářky rády. A celkově bych řekla, že je to o posunu od nezralosti ke zralosti. Ujišťuji vás, že nejde o žádnou ezoteriku ani osobnostní růst. Normální ženský román, kde se zasmějete, zapláčete si a možná se i trochu vzrušíte," usmívala se Bernášková, která už píše další knihu. ■