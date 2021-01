Otřesný případ vraždy: Hvězdu (✝26) internetu uškrtili a její nahé tělo hodili do škarpy

Alexis Sharkey Foto: Alexis Sharkey Instagram

„Jen tak ji odhodit nahou do škarpy jako odpad. Prostě to nechápu. To nemůže nikomu projít, nikomu,“ nechala se slyšet Tanya Ricardo, kamarádka zavražděné, v rozhovoru pro místní deník.

Rodina Alexis se od začátku domnívala, že ji někdo usmrtil. Jestli má policie nějaká podezření, v tuto chvíli není jasné.

Sharkey se na sociálních sítích věnovala převážně módě a kosmetice. Měla přes 70 tisíc sledujících a občas se pochlubila snímky s přáteli nebo manželem Tomem.

Dle přátel a rodiny byla vždy veselá, pozitivní a lidé k ní vzhlíželi. „Nevím, kdo jí mohl něco takového udělat,“ nechala se slyšet Ricardo.

„Ať to udělal kdokoliv, najdeme ho. Uděláme všechno proto, aby mohla odpočívat v pokoji,“ dodala na závěr. ■