Jan Saudek tentokrát před objektivem: Pózoval i s manželkou a nejmladšími dětmi

Jan Saudek s manželkou Pavlou a jejich dětmi Matějem, Annou Marií a Josefínou Foto: Roman Sluka/Korff

„Čím jsem starší, tím raději zůstávám při své práci. Už nemám moc času, abych vše dodělal,“ řekl Super.cz na focení kalendáře italské kosmetické značky, který vznikl na podporu nadačního fondu Be Charity.

Tentokrát se Saudek postavil před objektiv, pózoval sám i s manželkou Pavlou a jejich třemi dětmi Matějem, Annou Marií a Josefínou.

Jeden z nejslavnějších českých fotografů se chystá také na vydání knihy. Půjde o sběratelský kousek.

„V dubnu nebo v květnu by mi měla konečně vyjít kniha erotických fotografií. Bude to jen limitovaná edice pro sběratele s originální fotografií. Cena bude vysoká. Ale konečně to bude kniha, kterou jsem si dlouho představoval,“ dodal Saudek. ■