Takto vás mohl vyděsit na benzínce Jan Saudek. Dítětem nepřestává být ani v pětaosmdesáti

Takto se nechal odvézt z focení.

„Před objektivem jsem nestál poprvé, ostatně i sám sobě jsem stával modelem, abych nemusel nikomu platit. Jen je mi rok za rokem záhadou, proč někdo vůbec stojí o to, abych se ukazoval. Protože jsem jako fotograf sám rád, když mi mí modelové a modelky věří, žádnému fotografovi do práce nemluvím a poslouchám, co se ode mě žádá,“ komentoval v rozhovoru pro Super.cz své počínání Jan.

Bylo vidět, že se v rukou kolegy cítil příjemně. „Mám ho rád! Bylo to, myslím, potřetí, co mne fotografoval. Ale poprvé to bylo pro účely charitativní. Roman je velký profesionál a dává si na své práci velmi záležet,“ říká Saudek, který naznačil, že výtěžek z prodeje z kalendáře putuje do nadačního fondu Be Charity a bude použitý na pomoc Emičce Hoškové z Českých Budějovic, která trpí vzácným pohybovým onemocněním.

Umělecký fotograf, malíř a spisovatel v jedné osobě se nechal zvěčnit hned na dva listy kalendáře. Představoval měsíc srpen na fotce s Romanem Slukou a pro měsíc září zapózoval jako Joker společně s manželkou Pavlínou a dětmi Josefínou, Annou Marií a Matějem.

Proč právě proměna v Jokera? „To byl nápad Romana Sluky - a velmi dobrý. Ovšem film Joker, tedy ten nedávno uváděný v kinech, jsem neviděl, nikam nechodím, natož do kina. Ale mnoho přítelkyň mi říkalo, že ten film je výtečný,“ říká Saudek, který s maskou klauna dokonce odjel z natáčení. „Myslím, že bylo kuriózní tehdy tankovat u pumpy. Ale děti byly nadšené, že mají z tatínka šaška.“

Focení si užily prý i děti. „Bylo to na ně docela dlouhé, ale zvládly to obstojně. Vypadáme jako Addamsova rodina,“ vtipkuje Jan Saudek. ■