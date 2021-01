Modelingová hvězda 90. let oplakává nejmladšího syna (✝24): Krátce před nástupem do léčebny se předávkoval

Stephanie Seymour se synem Harrym Profimedia.cz

Herečka a bývalá modelka Stephanie Seymour (52) zažívá opravdová muka. Oplakává syna Harryho (✝24), který se nešťastnou náhodou předávkoval léky na předpis. S drogovou závislostí bojoval několik let a zemřel v neděli, krátce před plánovaným nástupem do léčebny.

Seymour a její manžel Peter Brant (73) vydali prohlášení prostřednictvím The New York Times. „Navždy budeme zarmouceni, že jeho život vyhasl až příliš brzy kvůli tak odporné nemoci. Harry toho za 24 let dokázal hodně, ale už nikdy neuvidíme, co všechno ještě dokázat mohl,“ stojí v prohlášení.

Harry Brant se věnoval modelingu, proslul mixováním pánského a dámského stylu nebo také kampaněmi pro přední kosmetické značky. Ve spolupráci s jednou takovou uvedl i vlastní řadu unisex make-upu. Mezi jeho nejbližší přátele patřila například Tiffany Trump.

Harry se potýkal se závislostí nějakou dobu. V roce 2016 byl zatčen, když pod vlivem drog odmítal zaplatit taxikáři a hádal se s přivolaným policistou. Ze závislosti se již léčil, podle jeho matky měl letos opět podstoupit protidrogovou léčbu. ■