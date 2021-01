Koho by letos ráda viděla ve StarDance? Tereza Kostková prozradila svůj osobní tip na mladého herce

Tereza Kostková Super.cz

Velké pódium si pravidelně užívá i coby moderátorka taneční soutěže StarDance, kterou s Markem Ebenem (63) léta moderuje. Pořad se vysílá každé dva roky, tudíž po loňské pauze už všichni netrpělivě očekávají letošní řadu. První taneční lekce mívají soutěžící už na konci léta a je tedy otázkou, co by nastalo, kdyby se koronavirová situace neuklidnila.

„Letos by StarDance mělo být, to není tajná informace, jsme osloveni a hledají se soutěžící. To je ale všechno, já se dozvím až v létě, kdy natáčíme a kdo tam bude,“ řekla nám Tereza.

Za roky moderování StarDance už na parketu viděla mnoho svých kolegů, herců, zpěváků, moderátorů, ale i sportovců. Je ještě někdo, kdo prozatím nabídku nedostal, a koho by v soutěži uvítala? „Mě by asi bavil Štěpán Kozub, to je takový můj osobní tip a objev. Je to výborný herec a moc fajn kluk,“ zapátrala v paměti herečka.

Mimo jiné se Tereza na svých sociálních sítích pochlubila novým cvičebním úborem, a tak nás zajímalo, jakými cviky se udržuje v kondici. „Musíte si uvědomit, s jak starým člověkem se bavíte. Cvičím na záda, protože mě bolí,“ rozesmála se.

„Cvičím jógu, pozdrav slunci, a naběhám se hodně s pejskem. Chodím fakt ráda, jsem chodící typ. Dávám si i dvouhodinové túry, teď mám na to čas, takže pohyb mám. Ale to moje cvičení není silové, žádný pekáč buchet u mě nehledejte, je to na záda,“ dodává s úsměvem. ■