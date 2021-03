Už vás vezl? Václav Kopta dělá brigádně autobusáka. Popsal, s čím bojoval i jak na něj reagují cestující

Václav Kopta Super.cz

„Profesi jsem nezměnil, svezu se občas jako brigádník. Jezdím tak málo, abych neměl pocit, že bych někomu v této složité době bral práci, takže jen když mě potřebují, tu a tam o víkendu,“ řekl Super.cz na natáčení pořadu Máme rádi Česko.

Čas od času ho některý z fanoušků za volantem pozná, ale bývá to spíš sporadicky a autogramy ani fotografie v autobusu nerozdává. „Nemluvte za jízdy s řidičem pořád platí a cestující to respektují,“ dodává.

Poprvé má díky své nové brigádě velkou zodpovědnost nejen za sebe, ale i za své cestující a přiznává, že s touto skutečností na začátku bojoval.

„V jednu chvíli jsem to chtěl vzdát. Ten pocit zodpovědnosti mě svazoval natolik, že mě to strašně vyčerpávalo a manželka o mě měla starost. Ptala se mě, jestli to mám zapotřebí. Ale překonal jsem to a dneska už mohu říct, že si to doslova užívám,“ uzavřel Václav Kopta. ■