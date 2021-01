Herečka z béčkových filmů musí oželet nestydatosti na večírcích. Místo nich se producíruje v bikinách na pláži

Blanca Blanco Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Herečka z filmů Showgirls 2 a Defending Santa zatím žádnou obrovskou díru do světa neudělala, ale sem tam je pozvána na nějakou tu premiéru či dokonce předávání filmových cen. Vzhledem ke koronavirové pandemii se teď na večírcích moc prezentovat nemůže, a tak si to vynahrazuje na pláži. A to je možná dobře.

Jednou totiž provokovala i na předávání Zlatých glóbů, kde na první pohled nerespektovala dress code podporující oběti sexuálního obtěžování. V bikinách zase poutala pozornost během filmového festivalu v Cannes. A dokonce má na svém kontě provokativní focení s atrapou sošky Oscara, kterou zjevně nikdy nezíská. ■