Jennifer Lopez možná neholduje botoxu, ale jiné slavné dámy ano: Tyto celebrity se nebojí přiznat plastiky

Tyto hvězdy se netají zákroky plastických chirurgů. Foto: Super.cz/Profimedia, Profimedia.cz

Cardi B

Kromě zadku a poprsí přiznala předloni rapperka Cardi B (28) také liposukci. Tuk si nechala z břicha odsát po porodu dcery, protože prý neměla čas hubnout. Rekonvalescence se ale trochu vymkla, protože hvězda nedopřála tělu dostatek času na zotavenou a po hlavě se vrhla do vystupování. A to se jí nevyplatilo.

Chrissy Teigen

A liposukci holduje i modelka Chrissy Teigen (35). V roce 2017 se rozpovídala o tom, jak si nechala odsát tuk, a teď se podržte, z podpaží. Prý se díky zákroku cítila víc sebevědomá ve večerních šatech. Loni také slavně podstoupila vyjmutí prsních implantátů, které si nechala vpravit v počátcích své kariéry.

Tyra Banks

Modelingová ikona 90. let Tyra Banks (47) šla pod kudlu také v začátcích kariéry. Ve své autobiografické knize přiznala operaci nosu. Dle jejích slov jí v něm vadily kosti, které stále rostly a svědily, a tak podstoupila zákrok.

Iggy Azalea

Ačkoliv se spekuluje o více než jednom zákroku v jejím obličeji. Americká rapperka Iggy Azalea (30) přiznala pouze prsní implantáty. Ty si nechala udělat v roce 2015 a splnila si tím sen. O zákroku prý přemýšlela celý život.

Kaley Cuoco

Že by i hvězda Teorie velkého třesku Kaley Cuoco (35) podstoupila nějaký zákrok? A ne jeden. Kromě silikonů, které si nechala udělat v roce 2004 a mluví o nich jako o nejlepším rozhodnutí v životě, si nechala také předělat nos a vyplnit vrásky na krku, které jí trápily dle jejích slov už od 12 let.

Tara Reid

Hvězda Prci, prci, prcičky nebo Žraločího tornáda Tara Reid (45) je často terčem posměchu kvůli zpackanému zvětšení poprsí a liposukci břicha, po které jí navíc zůstala nevzhledná jizva. Hvězda sama přiznala, že nebyla s výsledkem zákroku spokojená, protože jí zůstala kromě jizvy také povislá kůže a styděla se vylézt v bikinách.

Kelly Rowland

Sestřenice Beyoncé se chystala na zvětšení poprsí už v 18 letech, příbuzní jí to ale vymluvili s tím, že si to má nejprve dobře rozmyslet. A to také udělala a o deset let později zákrok přeci jenom podstoupila.

Lisa Rinna

Kde jen začít? Někdejší hvězda Melrose Place si kromě řady omlazujících procedur ujíždí na výplních rtů. Injekce si nechala poprvé aplikovat ve 24 letech a nepřestává na zákrok pět chválu. Sama tvrdí, že by bez plných rtů neměla žádnou kariéru. Kromě toho je také pověstná svými silikony.

Jennifer Aniston

Ano, Jennifer Aniston (51) skutečně přiznala operaci nosu. Ten si nechala srovnat v počátcích kariéry a zákroku rozhodně nelituje. Po něm se prý poprvé vyspala bez potíží s dýcháním. Aniston je jinak velkou odpůrkyní omlazujících procedur a na jejím těle i obličeji je všechno pravé a původní.

Jamie Lee Curtis

„Podstoupila jsem to všechno,“ nechala se kdysi slyšet hvězda hororové série Halloween. Přiznala, že si nechala udělat malou plastiku, malou liposukci i malý botox, ale nic z toho prý nestálo za to.

Lady Gaga

Lady Gaga (34) nikdy nepodstoupila chirurgický zákrok, ovšem byly doby, kdy byla přímo posedlá omlazujícími injekcemi. To období naštěstí pominulo a zpěvačka preferuje přirozenější vzhled. ■