Hádali byste jí přes 50? Krásná moderátorka šokuje mladistvým vzhledem: Každý den objevuji nové vrásky a šediny, říká

Tess Daly Profimedia.cz

V rozhovoru pro Daily Mail dokonce přiznala, že za ním stojí hlavně šikovní stylisté a maskéři, ale také jóga a rychlý metabolismus. Z šedin a vrásek si prý těžkou hlavu nedělá.

„Nehodlám smutnit nad tím, co nemůžu změnit. Pracuji v médiích, před kamerou, takže se můžete snadno stát posedlými svým vzhledem. Čím jsem starší, tím méně se tím zabývám,“ přiznala.

„Jsem především vděčná za své zdravé tělo, které mě dostalo tak daleko a dalo mi dvě krásné děti a kariéru, kterou miluji. Každý den, když se podívám do zrcadla, vidím nové vrásky a šediny, ale to je život. Soustředím se hlavně na to, za co jsem vděčná,“ dodala Daly, která vypadá minimálně o 20 let mladší, než je.

Tess se udržuje ve formě pravidelným cvičením s trenéry, denně dělá jógu, jí zdravě a obecně je stále aktivní. „Mám rychlý metabolismus a do všeho jdu po hlavě. Dělám to hlavně proto, že mě to psychicky stimuluje,“ doplnila, co je jejím tajemstvím. ■