V 75 letech by chtěla znovu na obálku Playboye: Ikona americké country muziky, proslulá svými silikony, slaví!

Dolly Parton Profimedia.cz

Country legenda Dolly Parton (75), která otevřeně mluví o svých plastikách, slaví už 75. narozeniny. Do důchodu se ale v žádném případě nechystá a nemá ani čas na stárnutí. Dokonce vyslovila přání, že by si ještě jednou ráda zapózovala na obálce Playboye.

Energická zpěvačka, která má i v pokročilém věku elánu na rozdávání, se narodila na americkém venkově, do chudé rodiny a jako čtvrté ze dvanácti dětí. Její rodiče byli tak chudí, že lékaři, který ji přivedl na svět, museli zaplatit obilím. Bylo to to jediné, co měli.

Jako děvče si Dolly užila ve škole svoje. Poté, co se objevila s hudebním číslem v místní televizi, na ni začali spolužáci žárlit a šikanovali ji. Dokonce ji prý jednou zamkli ve školní skřínce.

Jejím prvním mužským idolem byl Johnny Cash. Jako náctiletá vystupovala v nashvillském Grand Ole Opry a on seděl v první řadě. „Tehdy jsem zjistila, co je to sex-appeal,“ přiznala v minulosti Nightline.

Od té doby, co opustila rodné město Sevierville, zavázala se Dolly, že bude pomáhat místním, jak to jen půjde. Díky zábavnímu parku Dollywood, který tam nechala postavit, vznikla největší nabídka pracovních míst v tamním okrese.

Svůj ikonický styl - sepnuté blond vlasy, červená rtěnka, notná dávka tvářenky a vysoké podpatky - okopírovala od jedné z prostitutek v jejím rodném městě. „Nikdy jsem neviděla nikoho se žlutými vlasy, kdo by vypadal takhle. V tu chvíli mě napadlo jediné, že to je přesně, jak chci vypadat,“ přiznala v rozhovoru z roku 2012.

Šušká se, že zpěvačka nosí převážně dlouhé rukávy, aby zakryla svá rozsáhlá tetování. Sama pouze potvrdila, že má na těle pár malých malůvek, kterými chtěla ale především zakrýt jizvy.

Parton se hojně angažuje v charitě. V roce 1995 založila organizaci Imagination Library, která poskytuje knihy dětem v předškolním věku. Její otec nikdy neuměl číst a před smrtí zpěvačce přiznal, že je pyšný zejména na tuto její organizaci.

Dolly je kmotrou Miley Cyrus. Zpěvačku vždy podporovala především v její hudební kariéře, a dokonce byla velmi chápavá, když se z roztomilé Hanny Montany Miley proměnila v nezkrotnou rebelku.

Pro někoho to může být překvapením, ale v jejím životě byl vždy jediný muž. Dolly je od roku 1966 provdaná za Carla Deana. Tajemstvím spokojeného manželství je podle ní smysl pro humor a nezávislost.

Plastiky jsou nedílnou součástí jejího života, kromě prsních implantátů přiznala i nespočet zákroků v obličeji, včetně plastiky nosu nebo brady. Často podstupuje také omlazovací procedury.

Před 42 lety se objevila na obálce Playboye a naplnila fantazie miliónů mužů po celých Spojených státech. A přesně to by si ráda zopakovala. V loňském roce se nechala slyšet, že by do toho znovu ráda šla a s časopisem o tom jedná. „Prsa mám koneckonců pořád stejná,“ uvedla v pořadu 60 Minutes Australia. ■