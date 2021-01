Co práskla na maminku Naďu Urbánkovou? Fabiánová v Prostřenu! popsala, co se dělo u nich doma v kuchyni

Jana Fabiánová o vaření u maminky Video: FTV Prima

V kulinářské show Prostřeno! se objevila i zpěvačka Jana Fabiánová (41). Zpočátku nikdo ze soutěžících netušil, že se jedná o dceru zpěvačky a herečky Nadi Urbánkové (81), dokonce někteří tipovali, že je to dcera céčkové zpěvačky . Když se vše vyjasnilo, pustila se Fabiánová do vaření.

Tento týden se v Prostřenu! nese ve znamení zdravých pokrmů. Fabiánová je vegankou. Sama vydala také kuchařku, kde se věnuje rovnováze mezi jídlem a zdravím. Zato její maminka Naďa Urbánková nedá bez masa ani ránu. „Já jsem dítě svobodné matky, takže mě hodně často vařila babička, která zažila dvě světové války, to způsobilo, že čím víc másla a sádla v něčem bylo, tak tím lépe,“ vzpomínala Fabiánová, který přidala k dobru i jednu vánoční historku.

Jan Fabiánová servírovala v Prostřenu! veganský pokrm.

FTV Prima

„Na Štědrý den byl u nás obrovský stres, maminka jednou takhle vařila a rybí polévka se vaří strašně dlouho. Ona tu polívku po pěti hodinách dovařila, a vedle sporáku měla dřez a saponát místo do dřezu vylila do té hotové rybí polévky. V tu chvílí jí to tak nějak secvaklo a řekla, já se na to můžu vykašlat, já se tady dřu, jsem vyčerpaná a je to k ničemu. Od té doby jsme měli Vánoce na pohodu,“ vzpomínala Fabiánová.

Martin zjistil, čí je dcera Jany Fabiánové.

FTV Prima

Ta pro ostatní připravila vlastní recept – seitan (lepek) s houbami. „Chápu, že tohle je lepek a spousta lidí ho nesnese, ale toto je zase recept, který jsem vymyslela a mám ho moc ráda, takže jsem si troufla, i když to není úplně výživově perfektní,“ vysvětlila.

Spolustolovníci recept přirovnávali ke smaženici a chválili, jak zpěvačka pokrm ochutila. Některým se ale lepek moc nezamlouval. „Ona v podstatě do houbové omáčky přidala seitan, což pak mi bylo vysvětleno, že je vlastně jenom lepek. To prostě není moc super, že se někdo dobrovolně láduje něčím, na co mají milióny lidí intoleranci,“ kroutil hlavou student Martin. ■