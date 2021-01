Ženit se chce na místě, kde měli první rande: Karlos Vémola prásknul datum svatby s Lelou i to, jak by měla vypadat

Karlos Vémola o svatbě s Lelou Ceterovou Super.cz

Karlose Vémolu (35) jsme se potkali na focení obleků na míru, zrovna měl na sobě smoking a dokonale chce samozřejmě vypadat i na svatbě se svojí snoubenkou Lelou Ceterovou , kterou na oslavě prvních narozenin jejich dcerky Lili požádal o ruku. "Musí to být topka, wau, něco, co tady ještě nebylo," řekl Super.cz zápasník. Prozradil i datum, na které se svatba plánuje.

Svatba by měla proběhnout v létě. "Záleží i na tom, jak na tom budeme s těmi koronavirovými opatřeními. Když něco dělám, tak pořádně a ve velkém a i ta svatba bude velká," zmínil s tím, že počítá minimálně se stovkami hostů. "Kolotoč, muzika, pořádnej cirkus, všechno bude," slibuje.

"Datum máme jasný. Vždycky, když v životě něco dělám, musí to mít nějaký smysl a význam. Takže jsme měli první rande 28. července, tak to musí být stejný den. To se potom ty výročí dobře pamatují, a nebudu muset slavit dvoje výročí, jedno seznámení a jedno svatební, " míní. "Teď spolu budeme pět let, tak to snad vyjde. A když ne, tak to bude muset holka vydržet a bude to příští rok," krčil rameny.

Jasné je i místo, kde by svatba měla být. Právě tam, kde byli Karlos a Lela na své první schůzce. "Je to nádherné místo, mám to tam strašně rád. Jenom ještě nevím, jestli to tam půjde, musím to zjistit. Zatím je to zavřené," svěřil ale konkrétní prostor neprozradil.

Jisté naopak je, že na svatbě, stejně jako na prvních narozeninách dcery, kde Lelu požádal o ruku, bude i filmový štáb, který o něm natáčí životopisný film.

"To, že budou na narozeninách Lili, bylo jasné dopředu, sledují mě průběžně už deset let od mých začátků, kdy jsem se nelegálně rval o peníze v londýnských klubech. A to, že jsem tam Lelu požádal o ruku, jsem si vymyslel večer před tím, kdy jsem lítal po Pařížské a sháněl prsten. Já když něco dělám, tak hned. Ten štáb s námi byl i na Vánoce, pojedou s námi natáčet i na dovolenou, kam jedeme. V tom dokumentu bude všechno ze života Karlose," uzavřel. ■