Céčková zpěvačka, která není moc známá? Soutěžící v Prostřenu netušil, že mluví o Nadě Urbánkové!

Poznali soutěžící v Prostřenu!, čí dcerou je Jana Fabiánová? Video: FTV Prima

Do trapné situace se dostane především student Martin (23). „Já si teď budu následující dny lámat hlavu, jaké zpěvačky je dcera, tipuji asi nějakou céčkovou zpěvačku, která nebude moc známá,“ prohlásí před smějící se Fabiánovou. To další soutěžící aspoň tuší, že to asi bude známá zpěvačka, a dokonce poznala i Janu Fabiánovou.

Martin zjistil, kdo je maminkou Jany Fabiánové.

FTV Prima

„Janču já znám, protože jsem jednou o tobě četla článek a ty máš maminku nějakou zpěvačku,“ málem se trefila osobní koučka Katka. Martin nakonec zabrouzdal na internetu a konečně zjistil, kdo je Naďa Urbánková.

„Rozluštil jsem záhadu, zjistil jsem to, myslel jsem, že to bude někdo velmi neznámý a dneska už zapomenutý, což tvoje maminka není, Naďa Urbánková rozhodně není neznámá zpěvačka,“ kál se. Jana Fabiánová se naštěstí jeho trapasu spíše zasmála a rozhodně se neurazila. ■