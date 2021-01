Yvetta Blanarovičová má o očkování jasno: Na vakcínu půjde, stejně jako její maminka (84)

Yvetta Blanarovičová s maminkou Foto: archiv Y. Blanarovičové

Poslední měsíce tráví Yvetta Blanarovičová (57) zejména doma. Hrát v divadle nemůže a vedle malování tak dává soukromé lekce herectví nebo zpěvu. Už během jarní karantény se rozhodla, že si do Prahy nastěhuje i svou čtyřiaosmdesátiletou maminku. „Mamka zůstala v Čechách, bylo lepší, abych v případě potřeby mohla pomoct,“ svěřila se Super.cz herečka.

S ostatními členy rodiny se ale kvůli stále špatné koronavirové situaci již rok neviděly. „Voláme si skoro denně. Mamka už ovládá komunikaci přes Skype, takže si myslím, že díky technice to jakžtakž funguje, ale nenahradí to normální kontakt. Chybí jí naše rodina,“ svěřila se nám herečka s tím, že je maminka ale optimistka a srší stále dobrou náladou.

Obě už by se rády vrátily k normálnímu životu, a tak herečka ani její maminka, která pracovala jako zdravotní sestra, rozhodně nepatří k těm, kteří by odmítali vakcínu proti covidu. „Nechávám rozhodnutí na jejím praktickém lékaři, ale obě na očkování půjdeme. Já už se těším na kamarády, chci v klidu pracovat a cestovat,“ svěřila se nám herečka, která už se také těší na jeviště do představení Kvítek mandragory nebo Vysoká hra.

„Jsem generace, která se očkovala povinně na základní škole, nikdy se nic nikomu nestalo, a jsou destinace, kam vás nepustí, pokud nemáte předepsané očkování. Kolem sebe mám spousty lékařů, odborníků, konzultuji, co je nejlepší, takže to nechávám na nich,“ dodala Blanarovičová. ■