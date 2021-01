Zahrála si v jednom z nejslavnějších českých filmů, od herectví ale upustila. Co dnes dělá Uzlinka z Pelíšků?

Silvie Koblížková Foto: archiv S. Koblížkové

Vzhledem k věku, kdy film točila, jej herečka dokázala docenit až o něco později. Na chuť Čechy milované vánoční klasice přišla někdy v pubertě.

„Když byly Pelíšky nové, viděla jsem je na premiéře a strašně jsem se styděla. Pak jsem je několik let neviděla a podruhé jsem se na ně podívala někdy v pubertě, když jsem byla sama doma. V tu dobu jsem tam už neviděla sama sebe, ale nějakou malou holčičku a dokázala jsem si film užít. Říkala jsem pak mamince: Mami, ty Pelíšky, to je dobrej film! Já se strašně bavila! Maminka se smála a odpověděla mi, že to ví celý národ, a že je ráda, že už to také vím,“ směje se Silvie, kterou lidé dodnes poznávají na ulici a odříkávají jí hlášky, které dávno zlidověly.

Po Pelíšcích si Koblížková zahrála ještě v Rodinných poutech, později Velmi křehkých vztazích, působila také v divadle. Od herectví ale už před časem upustila.

„Točila jsem poměrně často jako malá holka. Pelíšky se to paradoxně zastavilo. Šla jsem na střední školu a myslela si, že se k herectví už nevrátím, ale pak přišla nabídka seriálu. Byla to pro mě tenkrát výzva a myslím, že pro všechny, kteří se na seriálu podíleli. Byl to první ‚nekonečný seriál‘ u nás,“ říká Silvie.

„Během let, co jsem točila, jsem začala hrát i divadlo. Pak skončil seriál a zůstalo jen divadlo, kterým se nedalo moc dobře uživit. Do dalšího podobného seriálu jsem už nechtěla a jiné zajímavé nabídky nebyly, tak jsem po čase dohrála představení a začala dělat eventovou produkci,“ popisuje cestu k současné profesi produkční.

Koblížková před pád dny oslavila šestatřicáté narozeniny. Vzhledem k situaci jen komorně, s přítelem. „Dostala jsem krásné dárky, otevřeli jsme si Chateauneuf du Pape, dali jsme si večeři a před půlnocí jsme spokojeně usnuli,“ dodala s úsměvem. ■