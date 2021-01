Trenér zápasníků MMA Reinders exkluzivně promluvil: O rozvodu s Mašlíkovou, styku se synem i o svých pocitech

André Reinders Super.cz

"Datum rozvodu ještě nemáme. Ani žádost jsme ještě nepodali. Snažíme se, aby to bylo co nejnormálnější. Aby to hlavně neodnesl náš syn Andreasek a aby všechno proběhlo co nejvíc v pohodě. Myslím, že se dohodneme na všem, ani jeden nejsme typ, který by chtěl tomu druhému dělat problémy," míní.

"Na Hance mi bude vždycky záležet, ať už bude, nebo nebude moje žena. Vždycky bude důležitou osobou v mém životě. Ostatně je to matka mého syna. Dala mi to nejcennější v životě, a tak k ní budu i přistupovat. Rozhodně jí nemám v úmyslu dělat nějak zle," svěřil.

Prozradil také, že syna se snaží vídat co nejčastěji. "Vídám ho poměrně pravidelně. Každé pondělí, středu a pátek ho vozím do školky. Jsme spolu o víkendech, jezdím za ním i v týdnu do našeho společného domu. Takže ho vidím víceméně každý den. Dokud tady budu, budu stát při něm a pomáhat mu v životě," ujistil nás, že kvůli rozchodu s manželkou syna nikdy ztratit nechce.

Na rozdíl od jiných trenérů si André nemůže tolik stěžovat ani na práci, protože trénuje profesionální sportovce. "Jsem pořád v zápřahu, protože tady mám nejsilnější a největší profesionální tým v Čechách. Máme hodně zápasů a turnajů. Ale je to samozřejmě jenom část mojí práce. Veřejnost k našemu sportu přitáhnout nemůžu," uzavřel. ■