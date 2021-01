52 let a pořád by v modelingu natrhla zadnici o generaci mladším! Takhle dánská kráska poodhalila tu svou

Helena Christensen Profimedia.cz

Krásná Dánka si udělala ateliér ze svého vlastního domu, kde nafotila sérii snímků, které by mohly jít ihned do časopisu. Helena umí pózovat a stále má co nabídnout. Ve svém obýváku i chodbě, kde na zdi visí její vlastní snímky, zapózovala v unikátních kouscích značky Staerk&Christensen v níž je kreativní ředitelkou, modelkou i fotografkou. Ty doplnila i oblečením z vlastní skříně, které na stránce také prodává a peníze putují na charitativní účely.

Na posledních dvou snímcích se Christensen pochlubila svým zadečkem, protože sukně, která zepředu vypadala, že jí padne jako ulitá, odhalila při fotce zezadu, že nešla modelce ani dopnout. Není divu, že se tohoto kousku zbavuje, ale nevypadá to, že by za období karantény Helena nějak závratně přibrala. ■