Takhle si Daniel Hůlka s rodinkou užívá na horách. Po 30 letech se postavil na běžky

Daniel Hůlka s dcerkou Foto: archiv D. Hůlky

„Užíváme si to tu báječně. Hory, sníh, je tu jako v pohádce a Rozárka je nadšená a šťastná. Bydlíme v krásný klasický roubence, dokonce máme v sednici klasický horský kachlový kamna a dá se spát tzv. na peci, “ řekl Super.cz Hůlka.

Kromě toho, že s dcerkou sáňkuje, nám na sebe zpěvák také prozradil, po kolika letech si vyrazil na běžky. „Na běžky jsem se postavil po víc než 30 letech, jinak preferuji klasický sjezd, a musím říct, že je to paráda a že jsem si to moc užil,“ dozvěděli jsme se od zpěváka, který je ze zasněžených kopců nadšený.

„Na horách jsme moc šťastní, ať už na sáňkách, nebo na běžkách, užívejte přírody jako my. Je to to nejlepší, co můžete pro své zdraví v této době udělat,“ dodal závěrem zpěvák, který už se těší až si zase zahraje Kata Mydláře v Divadle Broadway. ■