Z hvězdy StarDance bude dědeček: Jeho dcera, která hraje v Ulici, čeká miminko

Eliška Hanušová čeká miminko Foto: archiv TV Nova

Eliška je už v požehnaném stádiu těhotenství a prozradila, jak se jí radostná zpráva podařila tak dlouho držet v tajnosti: „Ráda si střežím své soukromí, ale v tomto případě jde hlavně o vedlejší efekt dnešní nelehké situace, kvůli které mě diváci nemohli vidět třeba v divadle, kde by to na mně už dávno poznali. Navíc moje role v Ulici neprožívá nejjednodušší období v životě a těhotenství se do scénáře logicky moc nehodilo,“ vysvětlovala.

Je pravda, že pro kostymérky a kameramany je čím dál tím složitější Eliščino bříško před zraky diváků ukrýt. „Jsem vděčná všem přítomným, jak pěkně se starají o mé pohodlí a zejména o to, aby moje těhotenství bylo na Báře, mojí postavě, co nejméně poznat,“ doplnila Eliška.

Nastávající maminka září štěstím a rostoucí bříško jí moc sluší. „Užíváme si toto období plnými doušky se svými nejbližšími. Tak cítím, že je to správně,“ říká usměvavá herečka. Pohlaví děťátka ani plánovaná jména zatím neprozradila. „To minimálně do porodu zůstane naše rodinné tajemství,“ uzavírá.

Diváci seriálu Ulice se ale nemusí bát, že by o postavu Báry Klímové přišli. "Scénář jsme museli s ohledem na Eliščino těhotenství upravit a děj seriálu přizpůsobit. Nejedná se zatím o nic dramatického a věříme, že se Eliška k natáčení Ulice alespoň částečně brzy vrátí," vzkazuje kreativní producentka Silvia Klasová. Eliška v roli Báry tedy zřejmě bude mít v seriálu drobnou pauzu, ale z očí diváků by se neměla ztratit na dlouho. Jak tento úkol scénáristé vyřeší, se diváci dozví už za pár měsíců. ■