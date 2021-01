Nestyda z reality show čeká miminko s o 11 let mladším přítelem, se kterým začala randit jen pár týdnů před otěhotněním

Lauren Goodger a Charles Drury budou rodiči. Profimedia.cz

Vypadá to, že otěhotněla během prvních týdnů nového vztahu, protože pár spolu je něco málo přes tři měsíce. Charles Drury je o 11 let mladší než Lauren a před ní chodil s proslulou Katie Price (42).

Přítel zprávě o těhotenství nejprve nemohl uvěřit, přeci jen se znali jen pár týdnů, ale nyní se na miminko oba těší. „Je to neskutečné a jsme opravdu šťastní, i když byl začátek složitý. Cítím, že by to mohla být holčička,“ uvedla Goodger v rozhovoru pro časopis New, skrze nějž se pár novinkou pochlubil.

„Charles a já se vezmeme, až skončí karanténa, chci totiž velkou svatbu,“ uvedla také bývalá hvězda reality show The Only Way Is Essex a Celebrity Big Brother. Pár spolu nyní bydlí v jejím domě v Essexu. ■