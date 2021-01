5 hollywoodských vražd, ze kterých jde mráz po zádech

Nicole Brown Simpson a O. J. Simpson Profimedia.cz

Nicole Brown Simpson

Vražda manželky hráče amerického fotbalu O. J. Simpsona patří dodnes mezi nejkontroverznější. Dva roky poté, co se Nicole Brown Simpson s O. J. v roce 1992 rozvedla, našli ji a jejího kamaráda Rona Goldmana brutálně ubodané v jejím losangeleském domě. Podezření rychle padlo na jejího ex, kterého u soudu zastupoval Robert Kardashian, otec slavných sester Kardashianových. K šoku veřejnosti byl O. J. shledán nevinným, i když musel rodinám pozůstalých uhradit mnohamiliardové odškodné. V roce 2007 byl odsouzen ke 33 letům za mřížemi za jiné zločiny včetně loupeže nebo únosu. O deset let později byl propuštěn na podmínku. Vraždy Nicole a Rona jsou považovány za uzavřený případ, i když za ně dodnes nebyl nikdo odsouzen.

Selena Quintanilla-Pérez

Božská Selena, kterou ve stejnojmenném filmu ztvárnila Jennifer Lopez byla zastřelena v roce 1995 svou blízkou kamarádkou. Yolanda Saldívar byla také předsedkyní jejího fanklubu a bohužel se stala zpěvačkou posedlá. Po podvodech s penězi jí otec Seleny zakázal se zpěvačkou kontakt, nicméně důvěřivá Selena se nechtěla s kamarádkou rozejít ve zlém. Po hádce v hotelovém pokoji ji Yolanda střelila do zad, Seleně se však podařilo utéct do lobby, kde popsala, co se stalo, a ztratila vědomí. Zemřela později v nemocnici. Yolanda se zamkla v autě v hotelové garáži, kde ji našla policie a po devíti hodinách zatkla. U soudu sice tvrdila, že vystřelila nechtěně, ale dostala doživotí. O zmírnění trestu bude moci zažádat nejdříve v roce 2025.

Elizabeth Short

Elizabeth Short přezdívaná Black Dahlia byla slibnou herečkou, kterou brutálně zavraždili v roce 1947. Vražda patří k nejstrašnějším v historii Hollywoodu, o to děsivější je, že vrah nebyl nikdy dopaden. Short našli na dva kusy, její tělo bylo pochopitelně bez krve, s mnoha bodnými poraněními a na některých místech s odřezanou kůží. Tvář měla pořezanou od ucha k uchu, řezná rána jí vytvořila děsivý úsměv. Ačkoliv se v průběhu let objevovali různí svědci, nikdy nebyl nikdo zatčen a případ zůstává nevyřešen.

Sharon Tate

Krásná hollywoodská hvězda 60. let Sharon Tate byla také jednou z ústředních postav v poslední tarantinovce Tenkrát v Hollywoodu, kde ji ztvárnila Margot Robbie. Tarantino ovšem upustil od děsivého konce, který herečku potkal. Manželka Romana Polanského byla v srpnu 1969 spolu s dalšími přáteli brutálně zavražděna Mansonovou rodinou. Herečku, která byla v 9. měsíci těhotenství, bodli 16krát, odřízli jí prso a její tělo přivázali za krk k jiné oběti Jayi Sebringovi. Ačkoliv Manson u řádění nebyl, zodpovědní byli jeho stoupenci, kteří se nazývali Mansonovou rodinou. Ti skončili ve vězení stejně jako Manson. Dva z nich si trest stále odpykávají, zatímco Manson a jedna z vražedkyň za mřížemi zemřeli. Tate byla později pohřbena s nenarozeným dítětem v náručí.

Dominique Dunne

Život hvězdy Poltergeista, hororu z roku 1982, vyhasl až příliš brzy. Zemřela rukou žárlivého expřítele, který ji v roce 1982 uškrtil. Po ročním vztahu plném násilí, snahy ji ovládat a pokusu o zabití se Dominique s Johnem Sweeneym rozešla nadobro. Několik týdnů po rozchodu ji však navštívil v jejím domě, kde zrovna nacvičovala s hereckým kolegou Davidem Packerem. Po hádce, která proběhla na verandě a během níž se David snažil vytratit zadním vchodem, spatřil, jak Sweeney expartnerku zatáhl do křoví a tam ji škrtí. Sám násilník požádal herce, aby zavolal policii, které se následně ke zločinu přiznal. Dunne skončila v nemocnici na přístrojích, její mozek však nevykazoval žádnou aktivitu, tak se rodina rozhodla pro odpojení. Porota zprostila Sweeneyho obvinění z vraždy druhého stupně a usvědčila jej pouze z trestného činu zabití. Odsoudili ho na šest let za mřížemi, propuštěn byl však už po třech letech. ■