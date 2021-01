Královně české country vzal covid pět příbuzných včetně milovaných rodičů: Nechápu, jak někteří tvrdí, že je to rýmička

Věra Martinová přišla o oba rodiče. Foto: Super.cz/archiv V. Martinové

„Je to pro mě náročné období. Během dvou měsíců jsem přišla o oba rodiče a půlku rodiny, je to vážně velká nálož,“ posteskla si v rozhovoru pro Super.cz Martinová, která se kromě maminky a tatínka rozloučila s tetou, bratrancem a sestřenicí.

Zpěvačka se rozhodla veřejně podělit o svůj smutek hlavně proto, aby apelovala na dodržování opatření proti šíření nemoci. „Jde mi o to, aby lidi dostali rozum. Nesouhlasím s tím, co se tady děje a neztotožňuji se se všemi opatřeními vlády. Na druhou stranu nedodržování pravidel není tou správnou formou, jak protestovat. Ne, opravdu to není dobrá forma, jak proti tomu protestovat,“ uvedla Martinová. „Chápu, že někteří lidé, kteří mají pevné zdraví a mají to štěstí, že jim nemoc nevzala příbuzné, tak to neřeší. Kdyby ti lidé viděli odcházet příbuzné jako já, nikdy už by netvrdili, že je to rýmička. Po tom, co jsem na kovidových jednotkách viděla tváří v tvář, co to s lidmi dělá, jsem se začala bát.“

Zpěvačce osobně se nemoc zatím vyhýbá a dělá vše pro to, aby tomu tak zůstalo. „Bojím se, možná o to víc, že jsem před pěti lety dostala těžký zápal plic. Nemohla jsem dýchat, hýbat se, byla jsem bezmocná. Dovedu si tedy představit, co ta nemoc obnáší,“ říká Martinová, která patří do rizikové skupiny také proto, že v minulosti vyhrála bitvu s rakovinou.

Královna české country se snaží pracovat na své fyzičce. Denně chodí na dlouhé procházky, cvičí a dodržuje zdravý životní styl. „Denně zvládám pětikilometrovou túru a nezastaví mě ani tohle počasí,“ usmívá se Věra Martinová. ■