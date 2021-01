Josef Carda slaví 65. narozeniny: Jediné, co mě netěší, je, že patřím do rizikové skupiny, prozradil

Josef Carda slaví půlkulatiny Foto: archiv J. Cardy

Oblíbený herec Josef Carda slaví 18. ledna 65. narozeniny. Do paměti diváků se navždy zapsal jako sporťák v pořadu Tele Tele. Za svou kariéru ztvárnil nespočet divadelních nebo seriálových rolí. A jak plánuje herec oslavit své půlkulatiny, které připadají na 18. ledna?

„Dnešní narozeninový den jsem od brzkého rána strávil prací, a sice natáčel jsem seriál Anatomie života,“ sdělil pro Super.cz Josef Carda. „Cítím se skvěle, jediné, co mě netěší, je to, že už patřím do rizikové skupiny,“ dozvěděli jsme se dále od oslavence, který je známý díky své permanentně dobré náladě.

„Teď jste mě právě zastihli v autě, jedu domů z natáčení a čekám, jestli tam na mě bude čekat mrkvový dort, ten mám moc rád,“ dodal závěrem herec. A co přejí oslavenci kolegové a kolegyně? „Samozřejmě vše nejlepší. A hlavně zdraví,” přeje kolegyně herečka Dana Morávková (49). „Milý Josífku, k narozeninám ti přeju pochopitelně zdraví, protože bez toho by to nešlo. Trochu sobecky ho vlastně přeji nám všem. Ať už zase můžeme vést normální život s kulturou, sportem, restauracemi apod. A z toho vyplývá jediné, že se na tebe těším na jevišti Divadla Broadway v představení Kvítek mandragory,” vzkázala Adéla Gondíková (47).

„S Pepou se v Kvítku mandragory alternujeme, takže se v divadle na představeních nepotkáváme. Už se těším, až se vše vrátí do normálu, začne se hrát a dáme si panáka. Tak tedy Pepo - na zdraví!“ popřál Jaromír Nosek. A přání herci poslal i Miroslav Etzler. „Pepo, nejenže jsi geniální herec. Nejenže jsi bezva chlap. Ty k tomu všemu ještě dobře vypadáš. Darebáku milej,“ poslal vzkaz herec. „Pepovi přeju hlavně zdraví a štěstí, je to báječný kolega a kamarád, je vždy radost s ním hrát,“ dodala herečka a kamarádka Jaroslava Obermaierová (74). A Richard Genzer dodal. „Tak co, Cardo, už máš chlapa? Vše nej.“ ■