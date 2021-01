Pavel Callta na dovolené Foto: archiv P. Callty

Zpěvák Pavel Callta (31) sbalil kufry a odletěl z mrazivého počasí na dovolenou do exotiky. Cílem se tentokrát stala Dominikánská republika, kterou chtěl hudebník vždy navštívit. Oblíbený zpěvák, který v listopadu poslal do světa klip k songu Ztrácím se, nám exkluzivně poskytl rozhovor. Eliška Vinterová

Pavle, dovolená v Dominikáně je váš splněný sen, tak jak vás nadchla?

„Nad moje veškerá očekávání. Vždycky jsem se chtěl na tohle místo podívat, tak to konečně vyšlo a je to tady krásné. Normálně mám totiž v tomhle období koncerty a teď, když je situace, jaká je, všechny koncerty jsou bohužel zrušeny, chci ten čas využít k cestování, protože to mě nejvíc inspiruje k psaní nových věcí.“

Stalo se vám už něco nečekaného, humorného?

„Nevím, jestli to je úplně humorné, ale každý den se budíme s několika štípanci od místních komárů. Pokaždé vniknou do pokoje, když uklízí paní uklízečka a včera jsme ji už radši poprosili, ať otevře a hned zavře dveře. Ti komáři jsou téměř neviditelní, takže je těžké je najít, a to noční nahánění a likvidování by vám určitě vtipný přišlo.“

Jaké podnikáte výlety?

„Jelikož je tady mimo resort omezení vycházení a obchody i restaurace jsou uzavřeny kvůli covidu, jsme většinu času na resortu, kde je toho hodně, co se týče aktivit, a já jsem odjakživa vodní typ člověka, tak většinu dne trávím v moři, protože miluji freediving. Kromě toho se chodíme procházet po pláži podél ostrova, kde je to většinou neobydlené, a to mně imponuje.“

Jak na dovolené sportujete?

„Chodíme každý den běhat a do fitka si dát pořádně do těla, tak z toho mám dobrý pocit a zase mě to nakoplo do sportovního režimu.“

Co vám v době pandemie nejvíce chybí?

„Chybí mi ten normální "free" život, kde je všechno otevřené, může se normálně cestovat, nemusíme všude dýchat do roušky, ale to chybí asi každému a snažím se přijímat to, jak to je. Je to těžká zkouška pro všechny a moc doufám, že to bude brzy za námi. Dále mi moc chybí koncerty a kontakt s lidmi a fanoušky. Sice skládat a nahrávat hudbu ve studiu stále mohu, ale tomu živému kontaktu s lidmi na koncertech se nic z toho nevyrovná.“

Vám osobně se koronavirus stále vyhýbá?

„Nevyhýbá, už se se mnou střetnul minulý rok v září, ale naštěstí jsem měl mírný průběh. Všem, které to potká, přeji hodně síly a pevné zdraví.“

Budete jedním z umělců, kdo se nechá očkovat?

„Zatím mě to intuitivně neláká, takže počkám, jak se bude situace vyvíjet. Neříkám ano ani ne.“

Dal jste si novoroční předsevzetí a daří se vám je zatím dodržovat?

„Přiznám se, že vždycky, když jsem si dal předsevzetí, tak jsem to po pár týdnech zabalil, takže si už několik let žádné nedávám a když něco chci změnit, nečekám na Nový rok, ale jdu do toho hned.“

Co chystáte pro své fanoušky?

„Celý rok 2020 jsem pracoval na třetím albu "Jiná", které jsem vydal na konci listopadu, takže jsem si řekl, že si dám do února pauzu. Ale nevydržel jsem to a připravuji nový videoklip na nový singl, který bych rád vydal v únoru, max. březnu.“ ■