Královna bílé stopy se z ní nestane. Po tom, co Jana Plodková předvedla na běžkách, ji budete chtít vídat hlavně v komediích

Víc jí to šlo na sáňkách než na běžkách.

Herečka bavila svou roztomilou jízdou na sáňkách, ale i na běžkách. Proč jí to ve stopě nešlo jako Kateřině Neumannové, vysvětlila takto: „Běžkařské resumé: Když jedeš do kopce, použij správný vosk. Vosk skluzný není vosk stoupací. Když chceš brzdit, dej o tom vědět ostatním. Sečteno podtrženo - jsem sáňkařský typ,“ vtipně komentovala své počínání herečka a dodala: „Děkuji všem za podpůrné zprávy. Nevzdám to. Někdo ty prkýnka musí naučit jezdit.“

Plodková a Žilka opustili město a užívají si na své chalupě v Krkonoších, kterou postupně svépomocí rekonstruují. V horách jsou oba šťastní. „Našli jsme toto místo, které je pro nás dechberoucí. Je to starší objekt, a tak se citlivé rekonstrukci nevyhneme. Rádi bychom to zachovali v co nejpůvodnější míře,” svěřila se v rozhovoru pro Super.cz Jana Plodková. ■