Od té doby, co je otcem, přemýšlí představitel Rona Weasleyho, že sekne s herectvím: Co by dělal místo toho?

Rupert Grint s dcerou Wednesday Profimedia.cz

Představitel Rona Weasleyho v sáze o Harrym Potterovi chtěl prý jednoduše předat žezlo mladším. „Vždycky jsem si s tou myšlenkou pohrával, a co jsem otcem, líbí se mi ještě víc. Nechápejte mě špatně, miluji svou práci, ale Potter se přihodil, když jsme byli hodně mladí, a těžko jsem se vypořádal se slávou takového kalibru,“ sdělil herec v rozhovoru pro Sunday Times.

Doplnil ovšem, že je za tu zkušenost nesmírně vděčný. „Nikdy neodmítnu fanouškům selfie, jsem jim navěky zavázaný, ale občas mi trochu chybí anonymita. Aspoň že díky pandemii mohu nosit roušku,“ upřesnil, jak to má se slávou a fanoušky.

A co by dělal, kdyby nebyl hercem? „Bylo by hezké dělat něco úplně jiného. Třeba stavět něco ze dřeva. Už před pandemií jsem byl pečený vařený v obchodě s nářadím. Taky jsem tak trochu začal s keramikou. Když malá spí, zapnu si hrnčířský kruh a uplácám nějaký hrnek nebo misku,“ nechal se slyšet.

Grint se svěřil, že je otcovská láska něco zcela jiného, než kdy zažil. „Předtím jsem neměl moc ponětí, jaké to bude. Je to hodně jiný druh lásky. Velmi zvláštní. V mnohém to změnilo můj pohled na věci. A určitě k lepšímu,“ přiznal pro portál Comicbook.com Rupert, který od roku 2019 působí v hororovém seriálu Servant z produkce Apple+. ■