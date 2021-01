Jak to má se zákroky v obličeji? Hater nařkl Jennifer Lopez, že chodí na botox: Reakce zpěvačky je k nezaplacení!

Jennifer Lopez Profimedia.cz

Je pravda, že Jennifer Lopez (51) vypadá v podstatě stejně jako před 20 lety. A to zejména v obličeji. Ačkoliv se o svůj recept na mladistvý vzhled podělila už nesčetněkrát, otázky, jestli si k němu nepomohla chirurgickými zákroky, jí chodit nepřestávají.

Přesně to napadlo i jednoho z jejích fanoušků, ten to v komentářích na Instagramu nevydržel a usoudil, že zpěvačka podle něj rozhodně podstupuje botox. A dočkal se odpovědi, jakou nejspíš nečekal.

„Jsem to jenom já! Po miliónté, nikdy jsem nepodstoupila žádný botox ani nic podobného, co by se vpravovalo injekčně nebo chirurgicky,“ odpověděla dotyčnému a poradila, aby vyzkoušel její kosmetiku.

„A ještě jedno z mých tajemství krásy: Zkuste být k ostatním milí, pozitivní a povzbudiví, nesnažte se nikoho ponižovat. To vás také udrží mladé a krásné,“ setřela hatery pod videem, kterým propaguje svou novou kosmetickou značku.

Loni se Jennifer svěřila, že okolo 20. roku života uvažovala o botoxu, protože ji k tomu přesvědčoval muž, s nímž randila. Nikdy ho ale nepodstoupila.

„Nikdy jsem do toho nešla. Bylo mi 23, když mi doktor radil, že mám malou vrásku tady a támhle a že bychom měli začít s botoxem, ale s díky jsem odmítla. Můj expřítel mě povzbuzoval, ať do toho jdu, sám ho podstupoval, ale nechtěla jsem. Stejně nemám ráda jehly,“ prozradila v rozhovoru pro Elle.

„Přemýšlím, jaké by to asi bylo, kdybych začala s botoxem ve 23 letech. Můj obličej by dnes vypadal nejspíš úplně jinak.“ ■