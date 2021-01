Roman Zach žije na venkově a stal se z něj velký kutil: Předělal jsem už skoro polovinu chalupy, chlubí se herec

Štukování, malování ani čištění jímky nedělá Romanovi žádný problém. Super.cz

„Rozhodl jsem se, že nebudu čekat na řemeslníky a ty plány ohledně rekonstrukce, které budou probíhat v tomto roce, udělám já. Předělal jsem už skoro polovinu chalupy,“ pochlubil se nám.

Svépomocí už na domě předělal leccos. „Štukoval jsem, vymaloval, zdil, udělal jsem dětem pokojíčky a seznámil jsem se s jímkou. Byla zacpaná, nerozuměl jsem jí, tak jsem u ní 4 dny seděl, dala si pak říct,“ říká charismatický herec s nadsázkou.

Inspiraci čerpá v lifestylovém pořadu Bydlet jako..., který s herečkou Janou Strykovou moderuje. V nové sérii se do přestavby domů a bytů zapojil společně s designéry.

„Ty rekonstrukce jsou vždycky nějak tematické a my jsme do toho zakomponovali, že sám vymyslím a vyrobím nějaký doplněk, což mě nesmírně baví. Už to ale není jen ta moderátorská činnost, že bych si to tam odříkal, musím přemýšlet a tahle zodpovědnost mi přijde skvělá. Nehledě na to, že jsem si už spoustu věcí, které nikdo nechtěl, odnesl na chalupu, takže si ty věci často vyrábím pro sebe,“ směje se herec. ■