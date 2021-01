Takhle to sexy zpěvačce sluší v 9. měsíci těhotenství. S kily navíc běhá na dvanácticentimetrových jehlách

Kate Matl Super.cz

V těhotenství přibrala jen deset kilogramů. I v 9. měsíci těhotenství v pohodě zvládá chodit na dvanácticentimetrových jehlových podpatcích. "Netrápí mě žádné otoky. Ještě v osmém měsíci jsem stěhovala. Myslela jsem si, že si alespoň na konci trošku odpočinu, tak to se nestalo. Hůř se mi v noci spí, nemám ale otoky, křeče, to je fajn. Když mě pálí žáha, mám na to výborný recept. Chroustám tříšť. Strašně to pomáhá," prozrazuje.

Jediné, co se jí prý výrazně zvětšilo, jsou prsa a bříško. "Mám prsa, ale nemám podprsenky, Střídám celé těhotenství jen dvě. Zbytek kil je asi v bříšku," pochvalovala si Kate na charitativním bazaru České Miss Essens, kde se rozhodla pomoci a pro dobrou věc se rozhodla věnovat řadu kousků ze svého šatníku.

"Mám doma krásné věci a těším se, že někomu udělám radost. Jsou tam šaty, společenské věci a ke každému kousku věnuju kšiltovku z mé edice," usmívá se zpěvačka, která má termín porodu začátkem února a už v květnu by ráda vyrazila opět vystupovat.

"První koncert mám v květnu. Uvidíme. Bude záležet na všeobecné situaci. Je to koncert DJ Boba v Praze, tak uvidíme, zda nám to už povolí," dodala. ■