Sympaťák René ze Svatby na první pohled pořád nosí snubák. Mají u něj holky šanci?

René je velký sportovec a otužilec. Foto: archiv R. Vrábela

Fitness trenér René z reality show Svatba na první pohled to i po skončení show zkoušel dát dohromady s učitelkou Petrou. Nakonec jim to nevyšlo a zůstali jen přáteli. Sympaťák René je velký sportovec i otužilec. A dámy, pozor, je pořád volný! I přesto, že pořád nosí snubní prsten z pořadu.

„Jak už to tak bývá, po „rozvodu“ si dávám pauzu a do ničeho se neženu, co se týče vztahu. Užívám si života a čekám, co na mě osud nachystá. Vždycky mě mile překvapí, stejně jako Radka (tomu to ve Svatbách nevyšlo se Simonou, pozn.), ten potkal úžasnou slečnu a moc mu štěstí přeji,“ řekl Super.cz René.

Radek a René se otužovali.

archiv R. Vrábela

A proč tedy pořád nosí prstýnek? „Vždycky, když se na něj podívám, tak mi připomene skvělé zážitky, je to takový můj talisman, a zdá se mi, že jsem jeden z mála, kdo ho ještě neztratil,“ vtipkoval René a narážel tak na to, že například František ztratil prsten už na svatební cestě.

Svatba na první pohled - Petra a René. Nakonec jim to nevyšlo.

TV Nova

Na svou „nevěstu“ Petru nedá René dopustit. „Péťa je moje zlatíčko, mám ji moc rád, je úžasná. Občas je těžké se v ní vyznat, ale to k ní patří a určitě by mě hodně mrzelo, kdyby se naše cesty rozešly,“ uzavřel René. ■