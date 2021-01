Vědma promluvila! Dominika Gottová se odstěhuje zpět do Finska a manžela Tima nahradí nový muž

Dominika Gottová Michaela Feuereislová

Nejstarší dcera Karla Gotta (✝80) Dominika Gottová (47) měla v plánu se odstěhovat zpět do Finska za manželem Timem Tolkkim. Zatím však zůstává v Čechách, kde si také našla novou práci. Měla by pracovat jako skladnice. Super.cz se však ozvala kartářka Barbara, která tvrdí, že se v rodných Čechách Dominika moc neohřeje. Podle karet se odstěhuje zpět do Finska.

"Její srdce ji potáhne za svým hlasem do ciziny. Bude se rozhodovat mezi rozumem a srdcem. Uposlechne srdce, odjede," řekla Super.cz Barbara Kočková. Po čase se prý ale opět vrátí a pozná také novou lásku. "Do jejího života jí vkročí do dvou let ještě úplně jiný člověk," prozrazuje.

Co jí kartářka doporučuje? "Naučit udělat šťastnou samu sebe. Nečekat, že ji šťastnou udělá druhý. Naučit se trpělivosti a najít duševní klid," dodala. ■