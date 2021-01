Když nenatáčí, věnuje se rodince: Dorka z Ordinace se pochlubila roztomilými dcerami

Lucie Černíková s dcerami Foto: Super.cz/archiv L. Černíkové

Herečka Lucie Černíková vychovává se svým manželem, bubeníkem kapely Chinaski Lukášem Pavlíkem, dvě kouzelné dcerky Elenku (1) a Sofinku (6). I když přišla o veškerá divadelní představení, stále natáčí Kouzelnou školku a po letech se na skok vrátila jako Dorka do seriálu Ordinace v růžové zahradě. My jsme oblíbenou a sympatickou herečku vyzpovídali.

„Dětí si teď užíváme opravdu hodně, máme na sebe všichni čas. Starší Sofinka chodí do první třídy a moc ji to tam baví. Hrajeme si, chodíme ven, bobujeme, doma dohromady muzicírujeme na všechny možné nástroje. Dnes jsme na zahradě postavili sněhuláka,“ řekla Super.cz Lucie.

„K Vánocům mi udělal největší radost krásný parfém a ručně vyšívaný šátek. A pak společný dárek - stolní fotbálek, ve kterém pořádáme turnaje. Dala jsem si předsevzetí, že budu každý den cvičit a zatím se mi to daří plnit,“ dozvěděli jsme se dále s tím, že se manželé kromě soukromého života potkávají také pracovně.

„Lukáš se pravidelně schází s kluky z kapely (Chinaski), připravují nové písně a koncertní program. A my dva spolu tvoříme a natáčíme písničky do Kouzelné školky,“ svěřila herečka, která se také vyjádřila ke konci oblíbeného seriálu. „Beru to tak, jak to je, všechno jednou končí, ale pak zas třeba něco jiného může začít,“ dodala závěrem Lucie to, jak vnímá konec seriálu Ordinace v růžové zahradě. ■