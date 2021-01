Rusovláska Pavelková si na sebe upletla bič: Kvůli focení hubne a snaží se dostat do formy

Romana Pavelková Foto: foto Filip Matušinský

Rusovláska Romana Pavelková (36) se nikdy nemusela příliš trápit svou postavou. Sport je pro modelku a někdejší finalistku soutěže krásy koníčkem a ve formě se udržuje pravidelným cvičením. Do toho se nyní pustila s trochu větší vervou. Na konci loňského roku totiž popustila uzdu a nabrala pár kilo.

„Během Vánoc jsem přibrala 2 kg, takže teď pracuji na tom, abych je zase dala dolů. Moje ideální váha je 52-53 Kg. V době, kdy jsem se živila modelingem, jsem vážila 49 kg, ale dnes mi je o 12 let více a myslím, že by to už v mém věku nebylo ani pěkné,“ svěřila se Super.cz Pavelková, která miluje sport.

V letním měsících snad není den, kdy by nevyběhla do přírody, nešla na golf nebo si nezacvičila ve fitness. Ty jsou ale zatím stále zavřené, takže se musí spoléhat jen na domácí cvičení. „V běžném režimu pravidelně chodím na TRX, kruhový trénink, tabatu, bosu a běhat. V současném nouzovém stavu mi zbývá pouze běh a cvičení doma. Už se těším, až konečně sportoviště znovu otevřou. V zimě se mi běhat moc nechce,“ svěřila se Romana, která nehubne jen tak.

Na konci měsíce by se chtěla po čase vrátit před objektiv. „Sem tam se ještě ocitnu v roli modelky. Většinou se jedná o focení nebo natáčení nějaké reklamy. Což mě čeká pro kadeřnický salón mé kamarádky Lussi Bugner. Doufám, že do té doby budou ty dvě kg dole,“ prozradila rusovláska. ■