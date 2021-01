Její silikonové čtyřky oslavily 10. narozeniny: Cvičitelka Hanka Kynychová ukázala, že do dlaní se jí nevejdou

Hanka Kynychová si silikonové čtyřky pořídila před deseti lety Foto: archiv H. Kynychové

Je to deset let, co se cvičitelka Hanka Kynychová (52) rozhodla nechat si vylepšit své tělo. Figuru si udržuje pravidelným cvičením, s prsy po třech dětech se nic moc dělat nedá, proto se rozhodla pro silikonové implantáty.