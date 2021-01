Sexy finalistka Miss v 9. měsíci těhotenství onemocněla koronavirem! Šílený strach o sebe i nenarozené miminko

Nikola Bechyňová Foto: archiv N. Bechyňové

"Už jsem v pořádku. Jsem za to moc ráda," řekla Super.cz Nikola. "I když jsem se snažila chránit po celou dobu těhotenství, přišlo to ve chvíli, kdy jsme to nejmíň potřebovali. Jelikož se v 9. měsíci máte soustředit už jen na porod, který může přijít kdykoliv," vysvětluje.

Naštěstí žádný vážnější průběh modelku nepostihl. "Průběh nemoci byl pro Ondru horší. Měl horečku, bolest těla, hlavy, rýmu, několik dní. Těhotné naštěstí snáší tuto nemoc lépe a většinou bez příznaků. Já ležela pouze tři dny se zvýšenou teplotou, rýmou. Oba jsme ale ztratili čich, já částečně i chuť," prozrazuje.

Přiznává, že strach byl horší než samotná nemoc. "Bylo stresující, že jsem musela být v karanténě. Nemohla jsem ani k doktorovi, kdy máte každý týden kontrolovat miminko. Každou noc jsem nemohla spát a měla strach, abych nezačala rodit. Jelikož v mé porodnici nemají oddělení pro covid pozitivní. A kdybych začala rodit, musela bych jet do nemocnice pro covid pozitivní, odrodit a miminko by museli izolovat, aby se nenakazilo," dodala Bechyňová, která plánuje rodit v porodnici v Bratislavě, kde s přítelem, fotbalistou Ondřejem Petrákem, momentálně žije. ■