Koronavirová ponorka se na ní podepsala: Miluška Bittnerová plánuje „vraždu“ svého manžela

Miluše Bittnerová si chodí do práce odpočinout. Super.cz

"Takže vypadám jako člověk, používám jinou slovní zásobu než ham a mňam, a je to očistné i co se rodinného života týče. Nepřemýšlím, jak zabít svého muže," svěřila Super.cz.

"Nikdy jsem nechápala ty maminky na mateřské, které říkaly, že si do práce přišly odpočinout. Jak chodit do práce odpočinout? V práci se maká! A teď udělám jupí, když vyrážím. Je to vyrovnané, stíhám jak Betynku, tak práci, večer ji můžu uspat, protože nehraju. Já si opravdu nestěžuju na koronáč, protože mám s malou tolik práce, že to nestíhám sledovat. Bez ní by to bylo samozřejmě jiné," řekla nám herečka.

S manželem a dcerou jsou většinou v Praze, i když podnikají různé výlety. "Měli jsme naplánováno i vyjet do Špindlu, ale děsí nás návaly lidí, kteří měli stejný nápad. Já nikdy neměla ráda moc lidí pohromadě, tak nechápu, proč bych se měla tlačit s 500 lidmi na dvou metrech čtvrečních sněhu," míní.

Občasná změna je nutná, aby nepřicházely vražedné choutky v rámci ponorky. "Takhle dítě jsem neměla chuť ušrtit ještě nikdy, ale co si budeme povídat, s manželem je to horší. Je silnější než já, takže škrtit to ne. Přemýšlím o jiném druhu tiché a fyzicky méně náročné vraždy. Ještě jsem nic nevymyslela, ale občas po tom toužím. I když se samozřejmě máme pořád rádi," ujistila nás Miluška. ■