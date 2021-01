Aňa Geislerová poprvé jako Božena Němcová. Dobový kostým oblékla i Dana Morávková

Božena Němcová Video: Česká televize

Geislerová ztvárnila spisovatelku v době, kdy žila v bídě a byla nemocná. „Byla pronásledovaná úřady. S manželem to měla složité. Vlastně jsem ‚nafasovala‘ to náročnější období jejího života a plně jsem to s ní vše prožívala,“ svěřila herečka.

Hrála, pochopitelně, tmavovlasá, což ji bavilo. I proto, že dobrá maska herci pomůže se oprostit od vlastního já. „Vždycky je přínos hrát v masce, která vás od vás vzdálí a pomáhá vám v tom výkonu. Takže jsem byla spokojená. A uvidíme, jestli jsem to nějak zahrála,“ řekla Super.cz.

Na ukázku, v níž se objeví také Dana Morávková (49) (Anna Rottová) a Brigita Cmuntová (Žofie Rottová), se podívejte nad článkem.

Co si Geislerová naopak neužívala, byl kostým, respektive jeho část, korzet. Herečka to odnesla bolestmi a skončila na rehabilitaci. ■