Našla své životní štěstí: Díky tomuto uzlíčku lásky Markétě Konvičkové zpívání tolik nechybí

Dcera Amálka ji dělá jen radost. Foto: archiv M. Konvičkové

Je to už čtvrt roku, co se Markétě Konvičkové (26) otočil život o sto osmdesát stupňů. S partnerem Rendou se stali rodiči dcerky Amálky.

„Neskutečně to letí. Je to boží! Zrovna se nám Amálka poprvé sama přetočila a je úžasné sledovat, jak roste, jak se všechno učí. Každé ráno se na mě směje, je zdravá, co víc si přát,“ svěřila se v rozhovoru pro Super.cz zpěvačka.

S tříměsíční holčičkou se zpěvačka prý nenudí. Je to velmi akční dítě. „Chvíli nepoleží, všechno ji zajímá, je zvědavá, takže se člověk nenudí. Je společenská a ráda si povídá pro sebe. Když je sama, tak ji to nebaví,“ usmívá se hrdá maminka, která je každý den překvapená z nových pokroků.

„Je moc šikovná. Já pořád bulím, čím jsem si to zasloužila mít tak nádhernou a zdravou dceru. Všechno má něco do sebe. Teď se přetočila a za chvíli už začne chodit a pak to tak uletí, že mi začne mudrovat.“

Krátce po porodu stihla finalistka první řady Česko Slovenské SuperStar vydat píseň pro svou dceru s názvem Ami. „Je to zároveň píseň pro všechny maminky. Má už skoro milión zhlédnutí a já mám z toho radost, že se mi povedlo přenést svoje emoce a pocity i k ostatním lidem, kteří to berou za své. Chtěla jsem vydat další skladbu na jaře s kapelou, ale je mi líto pouze online prezentace. Koncerty moc nadějně nevidím ani v tomto roce,“ říká Markéta Konvičková. ■