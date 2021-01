Nejroztomilejší holka z Prciček se v 41 letech těší na první dítě. Rodit by chtěla doma

Mena Suvari v roli Heather ve filmu Prci, prci, prcičky (1999) Profimedia.cz

„Cítím se velmi šťastná, je to jízda. Opravdu mám pocit, že je to ta nejdůležitější věc, která se v mém životě udála. Jako by na ničem jiném nezáleželo. Všechno se změnilo, teď je na prvním místě on (očekávaný syn),“ svěřila nastávající maminka magazínu ET Online.

Tam také uvedla, že pokud bude vše v pořádku, doufá v domácí porod. „Mám štěstí, že kolem sebe mám skupinu skvělých žen. Úžasnou porodní asistentku, dulu a už komunikuji i s poporodními dulami.“

O těhotenství se Suvari dozvěděla v létě, únavu ale nejdřív přičítala jet lagu a lítostivé stavy a pláč zase své citlivé povaze. Zprávu s manželem zveřejnili v říjnu. ■