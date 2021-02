Lockdown dolehl i na Daru Rolins. Popová diva podléhá vlastní lenivosti a prozrazuje způsob, jak s tím bojovat

I Dara někdy bojuje s leností. Foto: archiv D. Rolins

„Měla bych se rozhoupat k psaní dalšího diáře, což dělám většinou během svého zimního pobytu na Bali. Tam je moje tělo a mysl ve správné rovnováze a nijak se nemusím snažit. Všechny myšlenky a nápady přicházejí samy,“ svěřila se Super.cz Dara, které pandemie překazila plány. „V tomto případě je to jinak. Fakt, že nemám ještě napsaný ani řádek, je důkazem toho, že s tím mám problém. Vzhledem k tomu, že je na světě už pět diářů, tak tuto tradici nechci rušit proto, že máme všichni komplikace.“

Popové divě prý velmi chybí řád, který se v období opakovaného lockdownu ze životů lidí vytratil. „To, na co jsem měla tendenci si stěžovat, mi chybí. Mám tím na mysli povinnosti ranního vstávání, odvážení Laury do školy, schůzky a podobně. Teď mi chybí najednou bič. Cítím to ve všem. Do všeho se musím nutit. Cítím, že jsem zlenivěla. Pro lidi, kteří mají tendenci k lenivosti, to musí teď být ještě horší,“ kroutí hlavou zpěvačka.

Dara si je ale velmi dobře vědoma toho, že existuje jen jediná cesta, a to s nečinností bojovat. „Chtěla bych apelovat na všechny, že boj s lenivostí je ta jediná cesta, jak zůstat při smyslech. Člověk se musí donutit, aby se nepřestal hýbat a nezlenivěl. Doba a celá situace k tomu láká,“ říká zpěvačka a jedním dechem dodává: „Teď se musíme o to víc snažit nenechat těla a mozky ustrnout.“

Dara má spoustu plánů. „Chci pracovat na nové hudbě. Doufám, že mě nezklame moje fantazie a budu mít dost inspirace, abych vytvořila něco hezkého a nechala tady nějakou zajímavou hudební stopu, nebo otisk v podobě diáře,“ říká Dara Rolins. ■