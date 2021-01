Nejdřív se fotila nahoře bez, teď Simona Krainová odložila i spodní díl bikin: Skvělá hra světla, stínu a nahoty

Rozhodně to není stydlivá holka. Foto: Instagram S. Krainové

Taky to máte tak, že během dovolené u moře se u vás vytrácí pocit studu a nahota je pro vás po celém dnu stráveném v plavkách tak někam přirozenější? Stejně postavené to má i Simona Krainová (47).

Ta nejdřív rozdráždila fanoušky fotkami nahoře bez a nyní na dovolené na karibském ostrově Svatý Martin kromě vrchního dílu bikin sundala i spodní. Zapózovala z boku a tak šikovně, že je sice obnažená, ale intimní části jsou skryté. Figuru má skvělou, ostatně, jak Super.cz několikrát řekla, tvrdě na sobě pracuje.

Své tělo vnímá modelka jako pracovní nástroj a s nahotou nemá problém ani na prahu padesátky. I ve svém posledním kalendáři pro rok 2020 stanula před objektivem fotografa Lukáše Dvořáka nahá.

„Trvalo to pár měsíců, než jsem se dostala do formy. Pomohl hlavně běh. Pět dní v týdnu ráno běhám deset kilometrů, cvičím. A tady je výsledek dřiny," řekla tehdy pro Super.cz Simona.

„Nedělala jsem to jen pro obdiv ostatních, dělám to hlavně pro sebe. Nakopává mě to. Vidím, co to dělá s mým tělem, cítím se dobře, dobře se mi dýchá, limity překračuju s lehkostí. Baví mě si dávat nové cíle,“ dodala modelka. ■