Jedné je 46, druhé 78. Slavné herečky jsou pozoruhodným příkladem toho, že věk je ve vztahu jen číslo

Sarah Paulson a Holland Taylor (vpravo) Profimedia.cz

Na láskyplné vyznání reagovali i fanoušci, kteří je obdivují a vztahu fandí. Jak ale Paulson přiznala, ne vždy pro ně mají lidé milá slova. Hejty se točí hlavně kolem jejich věkového rozdílu.

„Nepamatuji si, že by lidé šíleli z věkového rozdílu mezi Michaelem Douglasem a Catherine Zetou-Jones,“ komentovala to v nedávném rozhovoru pro britský The Guardian. Pozornost jejich vztah budí tím, že je „tak netypický“, myslí si.

Herečky se poprvé potkaly na akci v roce 2005, žít spolu začaly o deset let později. Dohromady se daly díky Twitteru. Právě tam Paulson svou budoucí partnerku pozvala na rande.

Sarah Paulson zazářila mj. ve filmech V pasti, Blue Jay, 12 let v řetězech nebo v seriálu American Horror Story, Holland Taylor fanoušci znají ze seriálu Dva a půl chlapa či z filmů Jeden pokoj nebo Truman show. ■