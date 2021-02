Cestuje i v pandemii. Popálená blogerka vysvětlila, jak se jí podařilo navštívit Alpy bez nutnosti povinné karantény

Do Rakouska odcestovala s přítelem, který tam prý měl pracovní cestu. Foto: Archiv T. Třešničkové

Nějak se ale život influencerky přece jen změnil. „Největší omezení pociťují v cestování. Obavy přece jen trochu mám, protože se neustále mění podmínky, a tak je těžké si něco plánovat,“ říká Týnuš.

I přes řadu omezení se ale blogerka do zahraničí podívala několikrát. S kamarádkami vyrazila na dámskou jízdu do Paříže, užívala si slunce na řeckém ostrově Santorini a nedávno se jí podařil majstrštyk, když se svým novým partnerem navštívila Rakousko, kam se kvůli povinné karanténě většina Čechů dlouho nepodívá. „Měli jsem naštěstí možnost dostat se na chvíli do německých a rakouských Alp díky tomu, že tam jel přítel pracovně,“ vysvětluje internetová hvězdička, vlastním jménem Kristýna Třešňáková.

Dálky ji nepřestávají lákat. „Teď plánuju spíš cestu za sluníčkem. Uvidíme, jak se celá situace vyvine,“ říká Týnuš Třešničková. ■