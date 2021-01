Taneční senzace Nežádej svůj poslední tanec vznikla před 20 lety: Mrkněte, co jste o filmu nevěděli

Taneční snímek Nežádej svůj poslední tanec slaví 20 let od uvedení. Foto: Profimedia/Paramount Pictures

Teenageři po celém světě doslova hltaly taneční scény Julie Stiles (39). Ta si je ovšem musela pěkně odmakat. Tehdy 19letá herečka se na roli připravovala měsíc a půl a v tanečním studiu dřela 4 hodiny denně. Přiznala, že byla díky tomu v nejlepší formě svého života, i když tanci se věnovala už od dětství.

Julia také odmítala dablérky. Kromě baletních scén, kdy by musela tančit v piškotech, což neuměla, zvládla všechny scény sama.

Možná byste řekli, že měl s tancem praxi i Sean Patrick Thomas (50), který ztvárnil hlavní roli Dereka. Opak je ale pravdou. Neměl dokonce ani žádnou průpravu, a sestavu, s níž šel ke konkurzu, se učil tentýž den ráno.

Scéna, během které učí Derek Saru choreografii se židlí, je převzatá z videoklipu Backstreet Boys k písni As Long As You Love Me. Filmová choreografka Fatima Robinson totiž spolupracovala nejen se slavným boybandem, ale také s Black Eyed Peas, Michaelem Jacksonem, Jennifer Hudson, Usherem, Leonou Lewis, Princem, Rihannou a dalšími. Byla také důvodem, proč Julia Stiles na roli kývla.

Tehdy 22letá Kerry Washington ztvárnila náctiletou maminku Chenille. V době natáčení právě dokončila univerzitu a na roli se připravovala za pomoci teenagerů, kteří se stali rodiči v útlém věku.

Navzdory úspěchu, se kterým se snímek setkal, se na něj jeho hlavní hvězda Julia Stiles nedívá s oblibou. V jednom z rozhovorů přiznala, že když ho po letech zahlédla v televizi, musela přepnout na jiný kanál, protože se na sebe v roli Sary dívat nevydržela.