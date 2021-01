Klusová, Mirai a mnoho dalších: Rodina, fanoušci a kamarádi se rozloučili s Davidem Stypkou (✝41)

Rozloučení s Davidem Stypkou Video: Pavel Karban, Právo

„Byl to hlavně kamarád, který měl světu ještě hodně co dát, a už to nestihne,“ vyprávěl smutně Kamil Rudolf, manažer frýdecko-místeckého klubu Stoun a ředitel festivalu taneční hudby Beats for Love. Se Stypkou se znal léta, ještě když byl pro Česko neznámým muzikantem. „Byl úžasný hudebník, měl neskutečné texty, básník. Celá republika přišla jeho smrtí o hodně,“ dodal.

Lidé přicházeli k rakvi, aby se hudebníkovi, který mimo jiné získal v roce 2017 cenu Anděl v kategorii Sólový interpret, poklonili i zavzpomínali. Někteří přišli s kytičkou, jiní donesli věnec. Pár jich na rozloučenou Stypkovi zamávalo. Smuteční síní přitom zněly Stypkovy písně.

Poklonit se svému příteli přišli také Tamara Klusová či Mirai Navrátil, frontman kapely Mirai. „Velký kamarád, velkosrdečný člověk, básník, génius, hudebník,“ hledal slova, kterými by Stypku popsal. „Mně osobně hodně pomáhal, nechal velkou stopu i na naší kapele, a to, kde aktuálně jsme, tak na tom se velkou měrou podílel,“ upozornil Navrátil.

Připomněl, že Stypka však byl především otec tří dětí. „A to je na tom nejsmutnější.“

Navrátil doufá, že aspoň do začátku pomůže rodině Davida Stypky veřejná sbírka, kterou zorganizovali jeho přátelé na internetu. Výtěžek z ní poslouží na úhradu nesplacené hypotéky a zabezpečení Stypkovy dcery a dvou synů. Na transparentní účet zveřejněný prostřednictvím portálu znesnaze21.cz zatím lidé přispěli 3,6 milióny korun. ■