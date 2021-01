Dvojnásobná držitelka Thálie se toho nebojí: Tepe do nerovnosti a vyhlašuje „prasáky“

Tereza Dočkalová Michaela Feuereislová

Jednou z novinek produkce Streamu na videoportálu Televizeseznam.cz je satirický pořad Kokoti na neděli . Jeho moderátorka, dvojnásobná držitelka Thálie Tereza Dočkalová, v něm v roli nadrzlé feministky tepe do diskriminace, nerovnosti pohlaví i netolerance vůči ženám, matkám a členům LGBT+ komunity. A v každém díle vyhlašuje „prasáka týdne“.

Toho nevybírá přímo Tereza, ale tým scenáristek. A až na výjimky je prý vždy z čeho brát.

„Scenáristky říkají, že například okolo Vánoc je to těžké, to se všichni drží zpátky, asi aby na Štědrý večer viděli zlatého prasáka. Ale jinak se vždycky najde někdo, kdo prohlásí nějakou hloupost. Jak pak probíhá finální selekce, to nevím, možná si adepty na tenhle titul představí scenáristky v plavkách a zvolí tu nejvtipnější variantu,“ říká s nadsázkou Dočkalová.

Takový titul pochopitelně nepotěší. I s „reklamací“ tak mají tvůrci zkušenost.

„Jednou se ozval jeden gynekolog. V nejmenovaném rádiu probíhala soutěž ve smyslu nejvtipnější fotka z pracoviště a pan doktor se vyfotil u rozkročených nohou pacientky. Titul ho neminul a on pak psal, že požaduje omluvu, a taky abych se já prohlásila ve videu prasákem týdne. Nevím, jak vám, ale nám to znělo docela úchylně, docela jsme litovali jeho pacientky,“ řekla Dočkalová.

V Kokotech na neděli ji diváci mohou vídat od 10. ledna každých 14 dní. ■