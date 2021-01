Je držitelkou světového rekordu a pojmenovali po ní hot dog: Legendární herečka slaví 99. narozeniny!

Betty White Profimedia.cz

Herečka Betty White se proslavila díky seriálu The Golden Girls, ale má za sebou pozoruhodnou kariéru, která jí dokonce vynesla zápis v Guinnessově knize rekordů. A je toho možná víc, co jste o sympatické babče z komedií Návrh, Ztracený Valentýn nebo Dennis postrach okolí nevěděli.

Betty, která 17. ledna oslavila úctyhodných 99 let, je držitelkou světového rekordu. Mezi herečkami se pyšní nejdelší televizní kariérou v historii. Tu začala už v roce 1939 a stále je aktivní. Například v roce 2019 nadabovala jednu z postav v Toy Story 4: Příběhu hraček.

White byla za život vdaná třikrát, a zatímco dvě první manželství neklapla, s televizní hvězdou Allenem Luddenem prožila do jeho smrti v roce 1981 mnoho šťastných let. Zábavný je i způsob, jakým ji Ludden požádal o ruku. Na Velikonoce jí poslal plyšového králíka se zlatými náušnicemi se safíry, který měl lístek se vzkazem: „Tak co, teď už si mě konečně vezmeš?“

Trvalo jí totiž rok, než na jeho žádosti o ruku kývla. V jednom z rozhovorů s Oprah Winfrey herečka přiznala, že velmi lituje, že tehdy ztrácela drahocenný čas a neprovdala se za něj dříve.

Betty je velkou bojovnicí za práva zvířat a nikdy by nepřijala roli ve filmu, kde se jen náznakem ubližuje němým tvářím. Kvůli tomu také odmítla účinkování v dramatu Lepší už to nebude, kde Jack Nicholson nacpe malého psíka do pračky.

Jejím receptem na dlouhověkost rozhodně nejsou žádné diety. Ráda si dopřeje hot dog, hranolky nebo dietní colu. A před večeří si pravidelně nechává servírovat nějaký koktejl. Hot dogy dokonce miluje tolik, že po ní její oblíbená hollywoodská restaurace jeden pojmenovala. Pokud si tam objednáte Betty White Naked Dog dostanete párek v rohlíku přesně, jak ho má herečka nejraději - bez ničeho.

Její platonickou láskou je Robert Redford. Za svou kariéru se s ním před kamerou zatím nepotkala, ale je to její velké přání.

Ačkoliv by jistě byla báječnou matkou, Betty nikdy neměla vlastní děti. Její poslední manžel však měl z předchozího vztahu tři. Ty White vždy považovala za velké požehnání. ■